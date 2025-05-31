10 yaşındaki otizmli Onurcan nerede? Yüzlerce kişi onu arıyor...

Gaziantep'te fıstık tarlasında kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan'dan 7 gündür haber yok. Küçük çocuk için 643 personel çalışma başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuların 7 gündür sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlanıyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT, OYİ Timi, İstihbarat, TEM ve KOM unsuru, Trafik Timi, Asayiş Timi, Köpek Timi, Komando Timinden oluşan toplam 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, 4 iz ve kadavra köpeği, 1 İHA arama kurtarma faaliyetine destek veriyor.

KURUMLAR SEFERBER OLDU

Aramalara AFAD bünyesindeki 20 su altı arama personeli, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerinde oluşan 31 dalgıç, Araban Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık personelleri, Araban İtfaiye Amirliği'ne bağlı personeller ile birlikte toplam 326 personel, 48 araç, 1 dron, 1 dedektör köpek ve 2 bot ekiple katılıyor.

Arama faaliyetinde gece görüş dronları, su altı ve su üstü SONAR arama ve görüntüleme cihazları da destek ekip olarak kullanılıyor.

Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.