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Gaziantep'te korkunç olay: 3 çocuklu Asiye'yi annesi, babası ve kardeşleri öldürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te boğularak öldürülen 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın aile içi kavga sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Baytap'ın cinayetiyle ilgili başta annesi olmak üzere baba ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Annenin ilk ifadesi ise pes dedirtti.

Gaziantep'te 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olan 25 yaşındaki Asiye Baytap, yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

KATİLİ EN YAKINLARI ÇIKTI

Şüpheli olarak maktülün annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Gaziantep'te korkunç olay: 3 çocuklu Asiye'yi annesi, babası ve ağabeyleri öldürdü! - 1. Resim

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Aile üyeleri cinayeti itiraf etti, anne ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi.

Gaziantep'te korkunç olay: 3 çocuklu Asiye'yi annesi, babası ve ağabeyleri öldürdü! - 2. Resim

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi. Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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