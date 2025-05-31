10 yaşındaki Yusuf zorbalık kurbanı oldu! Ağabeyi de aynı kaderi paylaşmış

Konya'da 10 yaşındaki Yusuf, arkadaşının boğazını sıkması sonucu yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Acılı aile Yusuf'un başında gelecek güzel haberi beklerken çocuğun ağabeyinin de benzer bir olay sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşanan korkunç olayda, sınıf öğrencisi Yusuf Taşkın, çıkan tartışmada aynı yaştaki arkadaşı M.İ.Ç. tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak fenalaştı.

Sabah'ın haberine göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olaydan sonra acı tesadüf ortaya çıktı. Yusuf Taşkın'ın 8'incisi sınıf öğrencisi ağabeyi Mustafa Yiğit Taşkın'ın da geçen yıl okul bahçesinde bir arkadaşıyla kavga ettiği, tartışma sırasında fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı öğrenildi.

BABA YAŞANANLARI ANLATTI

Baba Ramazan Taşkın, olayın olduğu gün gece vardiyasında çalıştığını anlatarak, "Öğle saat 12 sıralarında öğretmen tarafından arandım. Oğlum Yusuf Taşkın'ın ağırlaştığını söyledi. Haber alınca hemen gittim. Okula vardığımda oğlum Yusuf Taşkın yerde bayılmış vaziyette, kalbi durmuş.

"BEYİN FONKSİYONLARI ZAYIFLAMIŞ"

Okul müdürünün kalp masajı ile ambulansın gelmesini bekledik. Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediğinden dolayı bütün beyin fonksiyonlarıyla beraber bütün organları zayıflamış ve zor çalışır durumundaydı.

Oğlum şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Yusuf'um hayat mücadelesi veriyor. Şu an beyninde ödem oluştuğundan dolayı ölüm tehlikesiyle beyin ameliyatına alındı.

Daha önce de geçen yıl 17 Nisan tarihinde 14 yaşındaki oğlum Mustafa Taşkın, farklı okulda kavga esnasında strese bağlı kalbi durarak hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.