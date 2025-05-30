Alevler Hatay'dan yükseldi! Tekstil fabrikasındaki yangınla amansız mücadele

Hatay'da tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. İşçilerin mesai bitiminde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Hatay'da tekstil atölyesinden alevler yükseldi. Havadan görüntülenen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

YANGINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, yangına müdahale sürüyor. Yangının mesai bitiminde çıkması ise muhtemel bir faciayı önledi. Yanan fabrika dron ile görüntülendi.