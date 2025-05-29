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İstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde, 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadı - 1. Resim

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

İstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadı - 2. Resim

Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrolde, evde yalnız olduğu öğrenilen Müslime Kaya’nın (75) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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