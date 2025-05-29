İstanbul'da apartman yangını: Yaşlı kadın içeriden çıkamadı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde, 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrolde, evde yalnız olduğu öğrenilen Müslime Kaya’nın (75) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya’nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir