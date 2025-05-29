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Yer: Şişli! Restoranda başlayan yangın yanındaki iki binaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Şişli! Restoranda başlayan yangın yanındaki iki binaya sıçradı
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de restoranda başlayan yangın havalandırma boşluğundan yayılarak yanındaki iki binaya sıçradı. Vatandaşlar dumandan etkilendi.

Bu sabah saat 06.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre restoranda başlayan yangın hızla yayılarak yanındaki iki binaya da sıçradı.

Yangının 3 binanın ortak olan apartman boşluğundan yayıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binalar yangın sebebiyle tahliye edilirken çok sayıda apartman sakini dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yer: Şişli! Restoranda başlayan yangın yanındaki iki binaya sıçradı - 1. Resim

Tahliye edilen bina sakinleri yangını caddenin karşında izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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