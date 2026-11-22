Ağrı’da Nuh'un Gemisi araştırmasında bulunan ahşap örneklerinin yaşı tufan tarihleriyle örtüştü. Amerika'daki laboratuvar sonuçları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cenker Atilla “Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli” dedi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulundu.

Parçalar karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderildi. ABD'deki laboratuvardan gelen ilk sonuçlarda örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Cenker Atilla, sonuçların Nuh Tufanı için öne sürülen tarihle örtüştüğünü belirterek İsviçre ve TÜBİTAK'tan gelecek analizleri beklediklerini söyledi.

Nuh'un Gemisi araştırmasında heyecanlandıran sonuç! 4 bin 300 yıllık iz bulundu

"AHŞABIN YAŞI TARİHLERLE ÖRTÜŞÜYOR"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Nuh'un Gemisi araştırmasında heyecanlandıran sonuç! 4 bin 300 yıllık iz bulundu

YAKLAŞIK 4 BİN 300 YILLIK

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones ise ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçların iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu belirtti. Jones, tarihlendirmenin Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bunun yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını ifade etti.

Nuh'un Gemisi araştırmasında heyecanlandıran sonuç! 4 bin 300 yıllık iz bulundu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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