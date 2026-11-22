40 haneli köyde inanılmaz karar! Duyan inanamıyor, 22 yıldır sigaraya geçit yok, kimse içmiyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde yaşayan tüm vatandaşlar, 22 yıldır sigara içmiyor. 40 haneli köyün girişinde de ziyaretçileri, "Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz" tabelası karşılıyor. İşte sigaraya savaş açan köyün hikâyesi…
HER ŞEY 22 YIL ÖNCE BAŞLADI
Ortaöz köyünün muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde 22 yıl önce başlatılan uygulama, Ortaöz köyü ve bağlı 3 mahalledeki vatandaşın ortak mücadelesiyle yıllardır sürdürülüyor. Muhtar Sezer, 22 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını ama daha sonra tüm vatandaşların sigarayı bıraktığını söyledi.
“HERKES SAYGI GÖSTERİYOR”
Sezer, "22 yol önce çok büyük mücadelelerle sigarayla ilgili başlattığımız durumu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm komşuların, arkadaşların yardımıyla bunun üstesinden geldik. Köy sınırları içerisinde sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da sigara içirtmiyoruz. Köye gelenler de bundan memnunlar. Sigara içenler bile tabelaları gördüğü zaman ya da biz söyleyince sigaralarını ceplerine koyuyor. Herkes zaten duydu, saygı gösteriyorlar" dedi.
“LEVHA ALTINDA YAKTILAR”
Sezer, ilk zamanlarda çok tepki aldıklarını belirterek süreci şöyle anlattı:
Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar. Hemen bunları da haber yaptık. Biz de şikayet ettik. Jandarma bile ilgilendi. Zaman içerisinde bunlar da unutuldu. Her geçen yıl devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı.
"BEN 30 YIL SİGARA İÇTİM"
Kendisinin de 30 yıl sigara kullandığını belirten Sezer, "Ben 30 yıl sigara içtim. Çalıştığım iş yerinde genel müdür gelir kontrol ederdi. 'Gene mi sigara içiyorsun' diyecek diye aklım çıkardı. Onun için oradayken bırakmıştım. Buraya gelince de aynı mücadeleyi sürdürdük. Yazları çok genç geliyor. Gençlerle çok mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.
“HER TARAF TERTEMİZ”
Sezer, "Birlikte bıraktık. Burada KOAH hastaları vardı, makineye bağlı olanlar vardı. Hava almak için makineye bağlanıyor ama çıkar çıkmaz hemen sigarayı yakıyor. Onları da örnek gösterdik. Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez. Hangi mahalleme gidersen git, her taraf tertemiz" ifadelerini kullandı.
“EŞİM BENİM İÇİN SİGARAYI BIRAKTI”
49 yıllık eşi Murat Doğan'ın kendisi için sigarayı bıraktığını anlatan köy sakinlerinden Selfinaz Doğan "Doktor, eşimin sigara içmemesi gerektiğini söyledi. Kanımda nikotin olduğunu öğrenince eşim de bırakmaya karar verdi. Benim için sigarayı bıraktı. Evimiz tertemiz. Hiç duman, is olmuyor. Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin" dedi.