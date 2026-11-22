2026-YDS/2 sonuç tarihi, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ardından adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci merkezi YDS oturumuna katılan adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi ve puan sorgulama ekranını merak ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde YDS/2 sonuç tarihi belli oldu.

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YDS/2 sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. Akademik kariyer hedefleyen, lisansüstü eğitim başvurusu yapacak veya kamu kurumlarının yabancı dil yeterlilik koşullarını karşılamak isteyen adaylar, 22 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen sınavda ter döktü. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinin yanı sıra yurt dışında da gerçekleştirilen sınavda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi.

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye'deki tüm illerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te uygulanan sınav, toplam 89 sınav merkezinde yapıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenen YDS/2 için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 çoktan seçmeli soruyu yanıtlamaları için 180 dakika süre tanındı. 2026 sınav takvimine göre 2026-YDS/2 sonuçları 10 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçların erişime açılmasının ardından yabancı dil puanlarını elektronik ortamda öğrenebilecek.

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YDS sonuç tarihi belli oldu

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2026-YDS/2 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sınava katılan adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

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