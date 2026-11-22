2026-YDS/2 sınavı, 22 Kasım Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriliyor. Yabancı dil yeterliliğini ölçmek için sınava katılan adaylar, YDS bitiş saati ve oturum süresine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, YDS saat kaçta bitiyor, sınav kaç dakika sürüyor?

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Akademik kariyer, lisansüstü eğitim ve kamu kurumlarındaki yabancı dil yeterlilik şartlarını karşılamak isteyen adaylar, YDS sınavında belirlenen süre içerisinde soruları cevaplayacak. ÖSYM tarafından açıklanan kurallar doğrultusunda sınav binalarına giriş işlemleri belirlenen saatte tamamlanırken oturumun sona ereceği saat de belli oldu.

YDS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Yılın ikinci merkezi YDS oturumuna katılan adaylar, sınav merkezlerinde yabancı dil bilgilerini ölçmeye yönelik soruları cevaplıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 saat 10.15'te başlayacak ve standart sınav süresinin tamamlanmasıyla saat 13.15'te sona erecek. Adaylara toplam 3 saatlik cevaplama süresi tanınacak. Sınavda farklı dillerde hazırlanan testler aracılığıyla adayların yabancı dil düzeyleri değerlendirilecek. Engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenlere ise sınav kılavuzunda belirtilen koşullar doğrultusunda ilave süre verilebilecek. Bu nedenle ek süre hakkı bulunan adayların sınavdan çıkış saatleri standart oturum bitiş saatinden farklı olabilir.

YDS saat kaçta bitiyor? YDS/2 sınav saati ve oturum süresi

YDS/2 SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2026-YDS/2 sınavında adaylara 180 dakika, yani 3 saat süre veriliyor. Sınavda yabancı dil bilgisini ölçmeye yönelik toplam 80 çoktan seçmeli soru bulunuyor. Sorular, kelime bilgisi, dil bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri ve cümle tamamlama gibi farklı alanları kapsıyor.

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