22 Kasım 2026 Pazar günü sınav takvimi araştırılıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ile üniversitelerin akademik takvimleri doğrultusunda gerçekleştirilecek sınavların başlangıç saatleri ve oturum bilgileri belli oldu. Adaylar, sınav giriş belgelerini kontrol ederken sınav merkezlerine alınacakları son saatleri de öğrenmek istiyor.

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Bugün hangi sınavların yapılacağı, 22 Kasım Pazar günü sınav merkezlerine gidecek adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanı sıra açıköğretim programlarının ara sınavları da hafta sonu takviminde bulunuyor. 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen oturumların ardından pazar günü yapılacak sınavlar için hazırlıklar tamamlandı. Peki, bugün sınav var mı, ne sınavı var? 22 Kasım sınavları saat kaçta başlayacak? İşte güncel sınav takvimi ve ayrıntılar...

BUGÜN SINAV VAR MI, NE SINAVI VAR?

22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelinde uygulanacak sınavlar için adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gidecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre bugün 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu (2026-YDS/2) gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyenler, yüksek lisans ve doktora başvurularında yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler ile dil puanına ihtiyaç duyan kamu çalışanları sınava katılacak. YDS/2 saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bugün sınav var mı, ne sınavı var? 22 Kasım sınav takvimi

22 KASIM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM ve Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan sınav programına göre 22 Kasım Pazar günü iki farklı sınav gerçekleştirilecek. 2026-YDS/2 saat 10.15'te, ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarının üçüncü oturumu ise saat 15.00'te başlayacak. YDS/2 sınavına girecek adayların sınav giriş belgelerinde yazan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM, kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylar için belirli il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 22 Kasım Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacağını da duyurdu.

22 Kasım 2026 Pazar sınav saatleri şu şekilde:

10.15: 2026-YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

15.00: ATA AÖF 2026-2027 Güz Dönemi Ara Sınavı (3. Oturum)

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