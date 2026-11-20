21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ATA-AÖF güz dönemi ara sınavları ile YDS/2 öncesinde İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama yapıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) sınavlarına katılacak öğrenciler ve öğretim görevlileri ''21-22 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi?'' merak ederken konuya ilişkin detaylar da netlik kazandı.

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen güz dönemi ara sınavları ise 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, 21-22 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi?

21-22 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? ATA-AÖF ve YDS sınavı öncesi ulaşım ücret durumu gündemde

21-22 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım İstanbul tarafından yapılan duyuruda, 21-22 Kasım 2026 düzenlenecek ATA-AÖF ve YDS kapsamında sınava girecek vatandaşlara ve sınavda görevli öğretim görevlilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.

Adaylar ve sınav görevlileri, sınava giriş belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek. Uygulamanın İstanbul'daki otobüs, metro ve şehir hatları gibi toplu ulaşım sistemlerini kapsadığı belirtildi.

21-22 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? ATA-AÖF ve YDS sınavı öncesi ulaşım ücret durumu gündemde

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAAT KAÇA KADAR GEÇERLİ?

Ulaşım İstanbul'un açıklamasına göre ücretsiz ulaşım uygulaması, sınav başlangıcından 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminin ardından 2 saat boyunca devam edecek.

21-22 Kasım günleri ATA-AÖF ve YDS'ye girecek adaylar, sınav öncesinde ve sınav sonrasında belirlenen süre içerisinde ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek. Sınav görevlileri de aynı uygulama kapsamında toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

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