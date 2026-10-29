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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?

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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?

29 Ekim İstanbul toplu taşıma bedava olup olmadığı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların gündeminde. Metro, Marmaray, tramvay ve İETT'nin ücretsiz olup olmadığı ile hangi hatlarda ücretsiz ulaşım uygulanacağı araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu ulaşımda özel tarife uygulanıyor. İETT, Metro İstanbul ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar ücretsiz ulaşım detaylarını ve sefer düzenini merak ediyor.

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok toplu taşıma hattı ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil belediye toplu taşıma araçlarında gün boyunca ücretsiz ulaşım sağlanacak. Bu uygulamadan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor. Metro İstanbul işletmesindeki raylı sistem hatları da uygulama kapsamında bulunuyor.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?

29 EKİM METRO, MARMARAY, TRAMVAY, İETT, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İstanbul'da Metro İstanbul tarafından işletilen metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Marmaray da 29 Ekim için alınan karar kapsamında ücretsiz hizmet verecek. Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı da ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar arasında yer alıyor.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?
Başlık Resmi29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, tramvay, İETT, metrobüs bedava mı?

Metrobüs ve İETT otobüslerinde de kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz seyahat edebilecek ancak bazı hatlar uygulamanın dışında tutuldu. İETT'nin açıklamasına göre Adalar hatları, Beyoğlu Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy Beyoğlu Tünel, SG 1 Sabiha Gökçen Havalimanı Kadıköy, SG 2 Sabiha Gökçen Havalimanı Taksim, 139 Üsküdar Şile ve 139A Üsküdar Şile Ağva VIP hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanmayacak. Otobüs seferleri ise gün boyunca Cumartesi tarifesine göre yapılacak.

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