Vatan Caddesi kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul kapalı yollar

"Vatan Caddesi kapalı mı saat kaçta açılacak" soruları İstanbul'da yola çıkacak vatandaşların gündeminde. 29 Ekim nedeniyle kapatılan Adnan Menderes Bulvarı ve bağlantı yollarındaki trafik düzenlemesini ardından yolların açılacağı saat ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar araştırılıyor.

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenen resmi törenler nedeniyle Fatih çevresinde trafik tedbirleri uygulanıyor. İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi için kapatılacak yolları açıkladı. Sürücülerin bölgede ulaşım sorunu yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

Vatan Caddesi, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi'nin gidiş ve geliş yönlerinde trafik kısıtlaması saat 05.45 itibarıyla başladı.

KAPALI YOLLAR VE GÜZERGAHLAR:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’nekatılım.

Vatan Caddesi kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul kapalı yollar

VATAN CADDESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Vatan Caddesi'nin yeniden araç trafiğine açılacağı kesin bir saat açıklanmadı. İstanbul Valiliğinin duyurusunda trafik kısıtlamasının saat 05.45'te başlayacağı ve Cumhuriyet Bayramı tören programının bitimine kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Vatan Caddesi, törenlerin tamamlanmasının ardından trafik ekiplerinin gerekli kontrolleri yapmasıyla yeniden araç geçişine açılacak. Sürücülerin gün içinde bölgeye gitmeden önce güncel trafik durumunu takip etmesi gerekiyor.

Vatan Caddesi kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? 29 Ekim İstanbul kapalı yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D 100 Karayolu,

- 0-3 Hal Yolu.

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