Erzurum'da 41 yıllık öğretmen Halil Elitok, 18 yıldır hastanelerde tedavi gören çocuklara eğitim veriyor. Sınıfa gelemeyen öğrencilerinin yatak başında ders anlatan 64 yaşındaki öğretmen, yılda yaklaşık 300 çocuğun eğitimden geri kalmaması için çalışıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde mesleğine duyduğu sevgiyi anlatan Elitok, "En büyük tecrübe ve deneyim, öğrencilerimize dokunmak, kalbine dokunmak" dedi.

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Erzurum'da 41 yıldır öğretmenlik yapan 64 yaşındaki Halil Elitok, mesleğinin son yıllarını hastanede tedavi gören çocukların eğitimine adadı. Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan Elitok, 18 yıldır hastanelerde çocuklara ders anlatarak onların okuldan uzak kaldıkları dönemde eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor.

İki çocuk babası öğretmen, Erzurum ve çevre illerden tedavi için gelen ilkokul öğrencileriyle hastane sınıfında veya hasta odalarında buluşuyor.

Çocukların yaşlarına, sınıf seviyelerine ve sağlık durumlarına göre eğitim veren Elitok, hastane odalarını gerektiğinde sınıfa dönüştürüyor.

18 YILDIR HASTANE ODALARINDA DERS ANLATIYOR

Öğretmenlik mesleğine Kayseri'nin Sarız ilçesinde başlayan Halil Elitok, 41 yıllık meslek hayatının son 18 yılını memleketi Erzurum'daki hastanelerde geçirdi.

Hastaneye yatışı yapılan öğrencileri her gün belirlediklerini anlatan Elitok, çocukların seviyelerine uygun olarak müfredat doğrultusunda ders işlediklerini söyledi.

Hastane odalarını sınıfa dönüştürüyor! 18 yıldır çocukların başucunda

Elitok, "Bu uygulama, eğitim müfredatımız gereği eğitimin sadece okul ortamında değil hayatın bütün alanlarında sağlanması gerektiğinin bir örneğidir. Hastane sınıfında ya da sınıfa gelemeyecek öğrencilere yatak başında bireysel eğitim veriyoruz." dedi.

YILDA 300 ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

Hastanede yılda ortalama 300 çocuğa eğitim verdiğini belirten Elitok, uygulamanın öğrencilerin derslerinden geri kalmalarını önlemenin yanı sıra moral ve motivasyonlarını da artırdığını ifade etti.

Özellikle kronik rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye gelen çocukların eğitimlerini sürdürmesinin önemine dikkat çeken Elitok, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayla okulu hastaneye getirerek çocukların eğitimden kopuşunu önlüyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarda meydana gelen büyük kaygı ve endişeyi gideriyoruz. Kronik hastalığı olan öğrenciler var, belki okuldan çok hastaneye geliyor. Burada ders çalışacak ortamı bulmaları onlar için büyük kazanç. Aynı zamanda sosyolojik olarak devletin ailelere, vatandaşa uzanan bir eli olarak burada hizmet sunuyoruz."

Hastane odalarını sınıfa dönüştürüyor! 18 yıldır çocukların başucunda

"ÖĞRENCİLERİN KALBİNE DOKUNMAK EN BÜYÜK DENEYİMİM"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslek hayatında edindiği tecrübeleri paylaşan Elitok, öğretmenliğin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Hastanede farklı şehirlerden gelen çocuklarla buluştuğunu belirten Elitok, "Burası bir eğitim laboratuvarı, bölge illerinden de öğrenciler geliyor. Öğretmenliğimin son yıllarında edindiğim en büyük tecrübe ve deneyim, öğrencilerimize dokunmak, kalbine dokunmak. Bunun için sevgi, sabır ve samimiyet çok önemli. Bu üç unsurla öğrencilere yaklaşmak bizim için çok büyük sermaye." ifadelerini kullandı.

Elitok, çalışmalarına destek veren hastane yönetimine, hemşirelere ve sağlık personeline teşekkür etti.

Hastane odalarını sınıfa dönüştürüyor! 18 yıldır çocukların başucunda

"HALİL HOCAM HASTANE ODASINI SINIFA ÇEVİRİYOR"

Yaklaşık 18 gündür hastanede tedavi gören öğrencilerden R. A., Halil öğretmenin sayesinde derslerinden geri kalmadığını anlattı.

Okulunu özlediğini söyleyen öğrenci, "Yaklaşık 18 gündür hastanedeyim. Sağ olsun öğretmenimiz bana ders veriyor. Okulumu da özledim ama Halil hocam hastane odasını sınıfa çeviriyor. Ödev veriyor, toplama çıkarma işlemleri yaptırıyor." dedi.

Kars'tan kızının tedavisi için Erzurum'a gelen Levent Acar da hastanede verilen eğitimden memnun olduklarını belirtti.

Acar, "Güzel bir uygulama, çocuk derslerinden geri kalmıyor, morali de güzel oluyor. Hastane odasını ders sınıfına çeviriyorlar. Hocalarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Halil hocamızın ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun." diye konuştu.

Hastane odalarını sınıfa dönüştürüyor! 18 yıldır çocukların başucunda

HASTANE YÖNETİMİNDEN ÖĞRETMENE DESTEK

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, hastanede verilen eğitimin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından önem taşıdığını söyledi.

Fakirullahoğlu, "Çocukların tedavilerinin yanı sıra eğitimlerinden de geri kalmamaları için yürütülen bu çalışmayı önemsiyoruz ve her türlü desteği sağlıyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarımızın hayatına dokunması, hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlıyor." dedi.

Başhekim Fakirullahoğlu, Halil Elitok'un ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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