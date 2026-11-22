Trump'ın Kim Jong-un'a gönderdiği mektubu yüzüne fırlattılar! ABD'ye nükleer rest
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden temas kurma girişimleri karşılıksız kaldı. Telefonlarına cevap alamayan Trump'ın gönderdiği mektup, Kuzey Koreli bir diplomat tarafından BM toplantısında açılmadan ABD temsilcisinin önüne fırlatıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden görüşmek için diplomatik temaslar başlatmıştı. Ancak Washington'ın Pyongyang ile ilişkileri yeniden canlandırma çabaları karşılıksız kaldı.
Trump'ın telefonlarına cevap verilmezken, Kuzey Kore'ye gönderdiği mektubun başına gelenler de ifşa oldu.
TRUMP MEKTUP GÖNDERDİ, AÇMADAN GERİ FIRLATTILAR
Uzun süredir Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek isteyen Trump mektup yazmıştı.
Beyaz Saray yetkilileri, mektubu ulaştırmak için Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin Manhattan'daki binası önünde bekleme planı hazırladı.
WSJ'nin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, mektubu Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilciliği önünden geçen bir diplomata elden ulaştırdı. Fakat Kuzey Koreli diplomat, mektubu açmaya bile gerek duymadan daha sonra katıldığı BM toplantısında ABD'li bir temsilcinin önüne fırlattı.
SON GÖRÜŞME GİRİŞİMİ DE SONUÇSUZ KALDI
Trump'ın son Asya ziyareti sırasında Kim Jong-un ile yeniden bir araya gelmek istediği de öne sürüldü.
İddialara göre iki ülkenin yetkilileri görüşme için son dakika temaslarında bulundu. Ancak Kuzey Kore liderinin Washington'ın kabul edemeyeceği şartlar ileri sürmesi nedeniyle görüşme gerçekleşmedi.
Trump yönetiminden bir yetkili ise Kim ile görüşme ayarlanmasına yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığını dile getirdi.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER CEPHANELİĞİ İKİ KATINA ÇIKTI
Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği görüşmelerin üzerinden geçen yıllarda Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesi de büyüdü.
Kuzey Kore ayrıca ABD ana karasına ulaşabilecek katı yakıtlı kıtalararası balistik füzeler geliştirdi.
KİM JONG-UN'DAN ABD'YE NÜKLEER ŞART
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington ile yeniden müzakere masasına oturulabilmesi için ülkesinin nükleer güç olarak tanınmasını istiyor.
Kim, şubat ayında yaptığı açıklamada ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını kabul ederek barış içinde birlikte yaşamayı seçebileceğini, aksi halde "ebedi bir çatışmayla" karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.
Beyaz Saray ise Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinden vazgeçilmediğini açıkladı.