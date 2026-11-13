Kuzey Kore'den 78 yıl sonra bir ilk! Ulusal bayrak değişti

Kuzey Kore, 1948'de kuruluşundan bu yana ilk kez ulusal bayrağının ölçülerini değiştirdi. Anayasada yapılan düzenlemeyle bayrağın en-boy oranı yeniden belirlenirken, renkleri ve üzerindeki semboller aynı kaldı.

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Kuzey Kore, 78 yıl sonra ulusal bayrağının ölçülerinde değişikliğe gitti. Ülkenin resmi propaganda platformu Naenara'da yayımlanan anayasa metniyle bayrağın en-boy oranının değiştirildiği ortaya çıktı.

Kuzey Kore Anayasası'nın 166. maddesinde yapılan değişiklikle bayrağın yüksekliğinin genişliğine oranı 1'e 2'den 1'e 1,65'e düşürüldü.

Kuzey Koreden 78 yıl sonra bir ilk! Ulusal bayrak değişti

BAYRAĞIN TASARIMI AYNI KALDI

Yeni düzenlemeyle Kuzey Kore bayrağının genişliği yüksekliğine göre azaltıldı. Ancak bayrağın renklerinde ve üzerindeki sembollerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bayrağın ortasındaki geniş kırmızı şerit, bu şeridi çevreleyen beyaz ve mavi çizgiler ile beyaz daire içindeki kırmızı yıldız korundu.

Kuzey Kore'nin 1948'de kabul ettiği bayrağın ölçülerine ilişkin hüküm, Eylül 2023'teki anayasa değişikliğine kadar aynı kalmıştı.

Kuzey Koreden 78 yıl sonra bir ilk! Ulusal bayrak değişti

BAYRAKTAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Kuzey Kore Anayasası'na göre bayraktaki kırmızı renk, Japonya'nın 1910-1945 yılları arasındaki sömürge yönetimine karşı mücadele edenlerin döktüğü kanı temsil ediyor.

Beyaz daire ve beyaz şeritler, halkın ülke liderine ve iktidardaki Kore İşçi Partisi'ne bağlılığını simgeliyor.

Mavi şeritler ise ülkenin egemenliğini ve barış, dostluk ve birlik için mücadele eden halkın devrimci ruhunu temsil ediyor.

KİM JONG-UN DÖNEMİNDE YENİ ADIM

Bayrağın ölçülerinin değiştirilmesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin ulusal kimliğini yeniden şekillendirmeye yönelik adımlarıyla ilişkilendirildi.

Yonhap'ta "1948'den bu yana ilk kez yapılan değişiklik, Kim Jong-un yönetiminin yeni bir ulusal imaj oluşturma çabasının parçası" denildi.

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