Geçen yıl İstanbul'da yaşanan kış mevsimine benzer bir tablonun bu yıl da beklendiğini ifade eden Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kar yağışı için tarih verdi. Tek, Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, özellikle Bolu çevresinde kar yağışının görülebileceğini belirtti. İşte Tek’in işaret ettiği o tarih…

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Son haftalarda Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgarın ardından gözler İstanbul'da beklenen kar yağışına çevrildi. İstanbullular karın ne zaman etkili olacağını merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok ilde yağışlı hava etkisini gösterdi. İstanbul'da da dün akşam saatlerinde görülen sağanak yağış, kış mevsiminde kar beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbula kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu kış Türkiye genelinde sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti. Geçen yıl İstanbul'da yaşanan kış mevsimine benzer bir tablonun beklendiğini ifade eden Tek, İstanbul’da yakın zamanda kar yağışı öngörülmediğini söyledi.

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbula kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul için aralık ayının sonuna kadar kar yağışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten Adil Tek, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bir miktar düşeceğini ancak bunun İstanbul'da kar yağışı için yeterli olmayacağını dile getirdi.

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbula kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, özellikle Bolu çevresinde kar yağışının görülebileceğini kaydeden Tek, İstanbul için ocak ayını işaret etti.

Ocak ayında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini aktaran Tek, bu dönemde yaşanabilecek bir veya iki kuvvetli soğuk hava dalgasının İstanbul'da kar yağışına neden olabileceğini ifade etti.

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbula kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

Tek şöyle konuştu:

Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir. İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."

KAR YERDE TUTACAK MI?

Geçen yıl İstanbul'da karın kısa süreliğine zeminde tuttuğunu hatırlatan Tek, bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğini belirtti. Tek, zaman zaman etkili olabilecek sert soğuk hava girişlerinin İstanbul'da kar yağışını beraberinde getirebileceğini ancak genel sıcaklık görünümünün kar ihtimalini azalttığını vurguladı.

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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