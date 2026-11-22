Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin kapanış oturumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının akışına müdahale etmek isteyen BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'i ikaz etti. Bakan Kurum'un "Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç" sözleri oturuma damga vurdu.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), müzakerelerin son aşamasında yaşanan bir diyalog gündeme geldi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış oturumunda toplantının akışına müdahale etmek isteyen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell'e izin vermedi.

Dünya canlı yayında izledi! Bakan Kurum müdahale etmek isteyen BM yetkilisini böyle uyardı

Bakan Kurum, Stiell'e dönerek "Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç" ifadelerini kullandı.

Dünya canlı yayında izledi! Bakan Kurum müdahale etmek isteyen BM yetkilisini böyle uyardı

TÜRKİYE COP31'DE NE DEDİ?

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31'de, 196 ülkenin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik müzakereler yürütüldü.

Ancak bazı ülkelerin karar metinlerindeki ifadelere yönelik itirazları nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

UNFCCC İcra Sekreteri Stiell

Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk günden itibaren sonuç odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirterek "Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren sonuç odaklı bir yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların" dedi.

Dünya canlı yayında izledi! Bakan Kurum müdahale etmek isteyen BM yetkilisini böyle uyardı

"BİR KELİMEYE TAKILIP İNSANLARIN UMUDUNU KIRMAMAK GEREKİR"

Müzakerelerde yaşanan anlaşmazlıklara tepki gösteren Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılmasından yana olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, "Bir kelimeye takılıp, bir ifadeye takılıp, dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir" sözleriyle müzakerelerin sonuçsuz kalmasına yönelik eleştirisini dile getirdi.

Konferansta yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, okyanuslar, dağlar ve Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi gibi başlıklarda çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kurum, hazırlanan kararların emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Dünya canlı yayında izledi! Bakan Kurum müdahale etmek isteyen BM yetkilisini böyle uyardı

TÜRKİYE YENİ KARAR METNİ HAZIRLAMAYACAK

COP31 Başkanlığı'nın uzlaşma sağlanamayan konularda yeni bir karar metni hazırlamayacağını açıklayan Bakan Kurum, mevcut müzakerelerin sonuçlarına göre hareket edileceğini iletti.

"Bundan sonra yeni bir metin olmayacak" diyen Kurum, Türkiye'nin başkanlık olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti.

"SÜRECİN İLERLEMESİNE ENGEL OLDULAR"

Bazı ülkelerin iklim müzakerelerine farklı konuları taşıdığını söyleyen Bakan Kurum, bu tutumun karar alma sürecini olumsuz etkilediğini aktardı:

"Bazı ülkeler de bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular"

Türkiye ile Avustralya'nın müzakerelerde uzlaşı sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini aktaran Kurum, nihai kararın konferansa katılan 196 ülkeye ait olduğunu kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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