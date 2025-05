Fareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar

Eskişehir'de içinde 30 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, farelerin kemirdiği elektrik kablosundan çıkan yangınla adeta kül oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ahır kullanılamaz hale gelirken, küçükbaşlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi kırsal Sarısungur Mahallesi'nde bir ahırda mülk sahibinin iddiasına göre farelerin kemirdiği elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

HAYVANLARI SON ANDA KURTARDILAR

Mahalle Muhtarı Haydar Muharrem Uz'a ait olan ahırın içindeki hayvanlar yangından olumsuz etkilendi. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, alevlere şebeke suyu ile müdahile edilirken, bir yandan da 30 küçükbaş hayvan dışarıya tahliye edilemeye çalışıldı.

BAZI HAYVANLARIN TÜYLERİ YANDI

Dumandan etkilenen hayvanların bazılarının tüyleri yanarken, hiçbirinin telef olmaması sevindirdi. Alevlerin kısa sürede sardığı ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkış ve panik anı evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.