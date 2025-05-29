Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar

Fareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de içinde 30 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, farelerin kemirdiği elektrik kablosundan çıkan yangınla adeta kül oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ahır kullanılamaz hale gelirken, küçükbaşlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi kırsal Sarısungur Mahallesi'nde bir ahırda mülk sahibinin iddiasına göre farelerin kemirdiği elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

HAYVANLARI SON ANDA KURTARDILAR

Mahalle Muhtarı Haydar Muharrem Uz'a ait olan ahırın içindeki hayvanlar yangından olumsuz etkilendi. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, alevlere şebeke suyu ile müdahile edilirken, bir yandan da 30 küçükbaş hayvan dışarıya tahliye edilemeye çalışıldı.

Fareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar - 1. Resim

BAZI HAYVANLARIN TÜYLERİ YANDI

Dumandan etkilenen hayvanların bazılarının tüyleri yanarken, hiçbirinin telef olmaması sevindirdi. Alevlerin kısa sürede sardığı ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkış ve panik anı evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Fareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yeni trafik cezaları listesi 2025! Ücretler belli olduTrabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini kınadı diye darp etmişlerdi! İstenen cezalar belli oldu - GündemKatili kınadı diye darp etmişlerdi! İstenen ceza belli olduİtirafçı olup tahliye edilen Seyfi Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu'nun bitmeyen isteklerinden rahatsızdım - Gündem"İmamoğlu'nun bitmeyen isteklerinden rahatsızdım"RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1 dahil 4 kanala ceza - GündemRTÜK'ten 4 kanala ceza!İstanbul'da 4 millet bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kapısı çalınan ülke haline geldik - Gündem"Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"İsrail'in okul saldırısından alevler içinde yürüyerek çıktı! 5 yaşındaki Ward: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum - Gündemİsrail saldırısında alevler içinden yürüyerek çıktıEski eşiyle kavga etti, evi ateşe verdi! Arkasına bakmadan gitti - GündemEski eşiyle kavga etti, evi ateşe verip kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...