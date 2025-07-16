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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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