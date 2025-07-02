Diyarbakır'da 4'üncü kattan düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir binanın 4'üncü katından düşen ısı yalıtım ustası hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde ısı yalıtım çalışması yapan Askeri Kızmaz, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.
Kızmaz, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir