Oğlu kız kaçırdı diye annesini öldürdüler! Diyarbakır'da korkunç olay
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki 'kız kaçırma' husumeti kanla bitti. Kızı kaçıran gencin annesi evlerinin önüne gelen şüpheliler tarafından öldürüldü.
Olay Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşandı. Başalan Mahallesi’nde akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olayda, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak, 28 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Budak'ın silahlı saldırıya uğradığı anın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, şüpheliler arabayla gelip evin etrafında tur attığı görüldü.
İKİNCİ GELİŞLERİNDE VURDULAR
İkinci kez evin önüne gelen otomobilden inen bir kişinin kapının önünde olan kadını hedef alıp ateşlediği görüntülere yansıdı.
Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar