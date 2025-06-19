Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümü

Diyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin&#039;in kahreden ölümü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Ergani'de kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, yangın merdiveni boşluğunda ölü olarak bulundu. Talihsiz kızın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Olay Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Dün akşam küçük kızdan haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi.   

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Diyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümü - 1. Resim

YASEMİN YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

9 yaşındaki Yasemin'in ölümü yakınlarını kahretti, arkasında ise gizem bıraktı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Talihsiz kızın kesin ölüm sebebi  otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuğunu merdivenden tekmeleyip yuvarlayan cani gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldü - 3. SayfaBodrum'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı, iki kişi öldüYerlikaya "Girdiğiniz sokak çıkmaz sokak" deyip duyurdu! Antalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı - 3. SayfaAntalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandıRus fenomenden "Frendeks" oyunu! 302 kişiden 100 milyonluk vurgun yaptı... İstanbul'da yakalandı - 3. Sayfa100 milyon liralık vurgun İstanbul'da sona erdiTahta palet atölyesinde yangın paniği! Kütahya'da ekipler alarma geçti - 3. SayfaTahta palet atölyesinde yangın paniği!İstanbul Fatih'te kan donduran suikast! Araba kullanırken vuruldu - 3. Sayfaİstanbul Fatih'te kan donduran suikast!Balıkesir'de korkunç kaza! 83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldü - 3. Sayfa83 yaşındaki kadın 200 metre sürüklendikten sonra öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...