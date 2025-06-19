Diyarbakır'dan acı haber geldi! Kayıp olarak aranıyordu, küçük Yasemin'in kahreden ölümü

Diyarbakır Ergani'de kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, yangın merdiveni boşluğunda ölü olarak bulundu. Talihsiz kızın ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Olay Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Dün akşam küçük kızdan haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

YASEMİN YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

9 yaşındaki Yasemin'in ölümü yakınlarını kahretti, arkasında ise gizem bıraktı. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Talihsiz kızın kesin ölüm sebebi otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





