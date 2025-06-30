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Yaşlı adamı hayattan koparmıştı... Bir hata yaptı, kaçtı, 4 saat sonra kabusu gerçek oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Isparta, Ölüm, Kaza, Sürüş, Kaçış, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da Mehmet Başoda'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Şüpheli 4 saat sonra köyde saklandığı evde yakalandı.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Y. idaresindeki ticari araç, yol kenarında yürüyen 69 yaşındaki Mehmet Başoda'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçe girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından araç sürücüsü Mevlüt Y., olay yerinden kaçtı.

Yaşlı adamı hayattan koparmıştı... Bir hata yaptı, kaçtı, 4 saat sonra kabusu gerçek oldu! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 SAAT SONRA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde firari şüpheli Mevlüt Y., gece saat 04.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, Ümit A. isimli şahsa ait evde saklanırken tespit edildi.

Yaşlı adamı hayattan koparmıştı... Bir hata yaptı, kaçtı, 4 saat sonra kabusu gerçek oldu! - 2. Resim

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Mevlüt Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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