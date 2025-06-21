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Diyarbakır'da feci kaza! Pikabın çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır, Kaza, Trafik Kazası, Pikap, Yaralanma, Halk Sağlığı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına pikap çarptı. Talihsiz kadın aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen kadına, yolun karşısına geçmek isterken pikap çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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