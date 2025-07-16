Bakan Tekin'den 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS tartışmalarına son nokta! "FETÖ'nün oyunlarına düşmeyin!"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Özellikle son günlerde tartışma konusu olan 719 kişinin tam puan aldığı LGS sınavına ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulunan Tekin, konuyla ilgili soruları "Yalan yanlış çok fazla ifade var" diyerek cevapladı.

Sınav derecelerinin açıklanmasından sonra ortaya atılan iddialardan biri de "LGS soru kitapçığı erken paylaşıldı" iddiasıydı.

Tekin, o iddialara şu şekilde cevap verdi:

Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir.

Şahsımızla ilgili eleştriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun.

Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok.

MEB ve ÖSYM yoğun sınav yapan iki kurumumuz. Bizim bakanlığımızda bir genel müdürlük var. Soruların hazırlandığı ve basıldığı ortan izole. Burada sinyal kesiciler var. İçeriden dışarı bilgi sızmanın engellendiği ortam. Sorular basıldıktan sonra emniyet güçleri illere soruları dağıtıyor. Okullara ulaştırılıyor daha sonra.

Her türlü görüntü alınabilecek cihazın salonlara girişi yasak. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturma sonunda bunu göreceğiz.