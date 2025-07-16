Bakan Tekin'den 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS tartışmalarına son nokta! "FETÖ'nün oyunlarına düşmeyin!"
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'de 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve sınav güvenliğini riske atacak bir durumun bulunmadığını belirtti. Tekin, İstanbul’da 163 öğrencinin tam puan aldığını, “bir ilden 480 tam puan” iddiasının ise tamamen yalan olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Özellikle son günlerde tartışma konusu olan 719 kişinin tam puan aldığı LGS sınavına ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulunan Tekin, konuyla ilgili soruları "Yalan yanlış çok fazla ifade var" diyerek cevapladı.
"KİTAPÇIK ERKEN PAYLAŞILDI" İDDİALARINA CEVAP
Sınav derecelerinin açıklanmasından sonra ortaya atılan iddialardan biri de "LGS soru kitapçığı erken paylaşıldı" iddiasıydı.
Tekin, o iddialara şu şekilde cevap verdi:
Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir.
Şahsımızla ilgili eleştriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun.
Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok.
MEB ve ÖSYM yoğun sınav yapan iki kurumumuz. Bizim bakanlığımızda bir genel müdürlük var. Soruların hazırlandığı ve basıldığı ortan izole. Burada sinyal kesiciler var. İçeriden dışarı bilgi sızmanın engellendiği ortam. Sorular basıldıktan sonra emniyet güçleri illere soruları dağıtıyor. Okullara ulaştırılıyor daha sonra.
Her türlü görüntü alınabilecek cihazın salonlara girişi yasak. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturma sonunda bunu göreceğiz.
LGS ile ilgili bir başka iddia ise, bir ilde 480 öğrencinin tam puan alması ile ilgiliydi.
"FETÖ'NÜN USÜLSÜZLÜK YAPTIĞI KONULAR BUNLAR"
Böyle bir durumun olmadığını ve iddiaların tamamen yalan olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:
'Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi. Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.
719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz.
Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dersaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usülsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştrin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın.