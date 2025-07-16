Eski Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu trafik kazası geçirdi
Ordu’nun Ünye ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu’nun trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Kazada Arpacıoğlu’nun da içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu’nun karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde yaşandı. Samsun yönüne seyreden 52 LA 009 plakalı otomobili kullanan Ahmet Arpacıoğlu’na, tali yoldan çıkan hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Arpacıoğlu’nun aracının yan kapısında göçük oluştu.
2004-2014 ARASINDA BAŞKANLIK YAPTI
Kazadan eski başkan Ahmet Arpacıoğlu, yanındaki Halil K. ve diğer araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Ahmet Arpacıoğlu, 2004-2014 yılları arasında Ünye Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.