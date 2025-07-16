Meyve sebzede yol haritası çiziliyor! 13 soruna 16 çözüm önerisi, Bakanlığa sundular

Antalya Tarım Konseyi, yaş meyve sebze piyasasındaki 13 temel soruna karşı hazırladığı 16 maddelik çözüm önerisini içeren raporu Ticaret Bakanlığı’na sundu.

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), yaş meyve sebze piyasası ve hal mevzuatına dair hazırladığı kapsamlı raporu Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a sundu.

“Yaş Meyve Sebze Piyasası ve Hal Mevzuatı Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporda, 2010 yılından bu yana yürürlükte olan düzenlemelerin piyasa dinamiklerini yeterince karşılamadığı ve 15 yıldır etkin bir etki analizinin yapılmadığı vurgulandı.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 60 AZALDI

Bloomberg HT'nin haberinde yer alan raporda, yaş meyve sebze piyasasının hızlı, dalgalı ve saklanması zor bir yapıya sahip olduğu vurgulanarak, zamanlamanın önemine değinildi. Mevcut hal sisteminde işlem hacminin 2010 yılına göre Antalya’da yaklaşık yüzde 60 azaldığına dikkat çekildi.

Öte yandan Türkiye’de yaş meyve sebze üretiminin son 15 yılda yüzde 50 artmasına rağmen, ürünlerin sadece yüzde 15’inin hallerden geçerek ticarete dahil olduğu kaydedildi. Üretimin büyük bölümü ise hal dışında ve ihracat kanallarında el değiştiriyor.

13 TEMEL SORUN VE 16 ÖNERİ MASAYA YATIRILDI

Raporda, piyasa ve mevzuatla ilgili 13 temel sorun detaylı şekilde sıralandı. Bunlar arasında mevzuatın amaçlarıyla uyumsuz uygulamalar, yetersiz dijital sistem entegrasyonları, kayıt dışılık, hal içi ve dışı ticarette uyumsuzluklar ve altyapı eksiklikleri öne çıktı.

Ayrıca raporda, mevzuatta yapılması gereken 10 öncelikli düzenleme maddesi ve 16 kapsamlı çözüm önerisi paylaşıldı. Bunlar arasında dijital portal kurulması, hal sistemlerinin modernize edilmesi, fiyat oluşumunun şeffaflaştırılması, denetimlerin güçlendirilmesi ve haller arası standart farklılıklarının giderilmesi gibi kritik adımlar yer aldı.