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Haberler > Ekonomi > Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Iğdırlı genç çiftçi Ali Akdemir, babasından kalma arazileri modern tarımla buluşturdu. Bu yıl ekim yaptığı arazide tonlarca sebze, meyve ve hububat üretti. Hasada başlayan Akdemir 400 ton karpuz, 420 ton domates, 280 ton biber, 210 ton kavun üretimi bekleyen Akdemir, ayrıca 435 ton mısır ve 4 bin balya yonca elde etmeyi bekliyor.

Iğdır'a bağlı Kazancı köyünde çiftçilik yapan 30 yaşındaki Ali Akdemir, iki yıl önce vefat eden babasından miras kalan 300 dönüm arazisinde modern tarım yapmak için çalışma başlattı.

Geçmişte ailesiyle küçük çaplı tarım yapan Akdemir, bölgede en iyi verimle yetişen ürünleri derleyip arazisinin yanı sıra kiraladığı 200 dönüm alana da sebze, meyve ve hububat ekti.

Yurdun en kurak illerinden biri olan Iğdır'da tesviye, damlama sulama ve sulama kanalı çalışması yapan Akdemir, meşakkatli üretim sürecinden sonra ürünlerinin hasadını yapmaya başladı.

TONLARCA SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ HEDEFLİYOR

Arazisinde bu yıl 400 ton karpuz, 420 ton domates, 280 ton biber, 210 ton kavun üretimi bekleyen Akdemir, ayrıca 435 ton mısır ve 4 bin balya yonca elde edeceğini tahmin ediyor.

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 1. Resim

Çiftçi Ali Akdemir atadan, babadan kalma 300 dönüm arazilerinin olduğunu söyledi.

Ayrıca arazilerinin yanındaki 200 dönüm araziyi de kiraladığını ifade eden Akdemir, "Toplam 500 dönüm arazinin işletmesini yapıyoruz. Bu topraklarda büyüdük. Daha çok üretmek, memleketimize daha hayırlı işler yapabilmek için çalışıyorum. Arazileri devraldığım zaman çok kötü durumdaydı. Şu an daha büyük, daha kaliteli traktörlerle lazer tesviye yaptık, sulama kanallarını yeniden yaptık, damla sulama yaptık, sondajla kuyular açtık." dedi.

"BİZE ÜRETEN TÜRKİYE LAZIM, TÜKETEN DEĞİL"

Yaptığı çalışmalara ciddi anlamda masraf yaptığını anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

"Masrafımız oldu ama çok da büyük katkılar sağladı. Daha büyük, daha modern, gelişmiş, güzel bir tarım yapmaya başladık. Bize üreten Türkiye lazım, tüketen değil. Gençlere, arkadaşlarımıza, emsallerimize, büyüklerimize örnek olmamız lazım. Daha kaliteli, modern bir tarım yapmamız ve Türkiye'yi daha ileri noktalara götürmemiz lazım."

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 2. Resim

Akdemir, pazar sıkıntısı çekmediklerini belirterek, "Ürünlerimiz organik olduğu için piyasada her zaman daha çok talep görüyor. Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars gibi bu çevre illeri doyuran yer Iğdır’dır." diye konuştu.

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 3. Resim

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 4. Resim

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 5. Resim

Ata mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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