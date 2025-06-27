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Karpuz fiyatlarını sarsacak üretim! Türkiye'nin en kurak ilinden 10 bin ton mahsul bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Iğdır'da devlet teşvikleri meyvesini verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş bu yıl 1000 dekarda 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi beklendiğini açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır'da yaygınlaşan  karpuz üretimi, çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Geçen yıl dönümde 6-7 ton verim alınan karpuzun, bu yıl hasadına başlandı.

Şehirde 1000 dönüm alanda üretilen karpuzdan, bu yıl bazı tarlalarda dekarda 10 tonun üzerinde verim alındı.

Toplamda 10 bin tonun üzerinde rekolte hedeflenen şehirde üretilen karpuzlar, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

"DEKARDA 10 TONUN ÜZERİNDE REKOLTE ALMAYA BAŞLADIK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, şehirde birçok meyve ve sebze türünün yetiştiğini söyledi.

Karpuz fiyatlarını sarsacak üretim! Türkiye'nin en kurak ilinden 10 bin ton mahsul bekleniyor - 1. Resim

Kentte 1000 dekarın üzerinde alanda karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Tingiş, "İlimizde 10 bin tonun üzerinde karpuz rekoltesi beklemekteyiz. Bu yıl mevsimin iyi gitmesinden dolayı tozlaşma ve döllemeler çok iyi oldu. Şu an 1 dekarlık alandan 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık. Üreticilerimiz mutlu, kazanıyorlar, ürettiklerinin değerini alıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.

"IĞDIR KARPUZUNU YİYEN TEKRAR YEMEK İSTER"

Iğdır Ovası'nın Doğu Anadolu'yu besleyebilecek kavun, karpuz ve sebzeyi üretebilecek bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tingiş, şunları kaydetti:

Karpuz fiyatlarını sarsacak üretim! Türkiye'nin en kurak ilinden 10 bin ton mahsul bekleniyor - 2. Resim

"Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımızın sebze ihtiyacı ilimizden karşılanmaya devam edecek. Karpuzumuzun bulunduğu toprak yapısı ve Aras'ın suyuyla sulanmasından dolayı kendine özgü bir tat ve aroması var. Iğdır karpuzunu yiyen bir vatandaşımız bu karpuzu tekrar yemek ister. Potasyum, magnezyum oranı çok yüksek. Aras’ın suyuyla da sulanıyor, ayrı bir lezzete sahip. Tüketicilerimizin Iğdır karpuzunu tezgahlardan tüketmelerini tavsiye ediyorum. Doğal bir karpuz, üreticilerimiz ellerinden geldiğince en iyilerini üretmeye devam ediyorlar."

Karpuz fiyatlarını sarsacak üretim! Türkiye'nin en kurak ilinden 10 bin ton mahsul bekleniyor - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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