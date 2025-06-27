Karpuz fiyatlarını sarsacak üretim! Türkiye'nin en kurak ilinden 10 bin ton mahsul bekleniyor

Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Iğdır'da devlet teşvikleri meyvesini verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş bu yıl 1000 dekarda 10 bin tonun üzerinde karpuz üretimi beklendiğini açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle Iğdır'da yaygınlaşan karpuz üretimi, çiftçilerin önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Geçen yıl dönümde 6-7 ton verim alınan karpuzun, bu yıl hasadına başlandı.

Şehirde 1000 dönüm alanda üretilen karpuzdan, bu yıl bazı tarlalarda dekarda 10 tonun üzerinde verim alındı.

Toplamda 10 bin tonun üzerinde rekolte hedeflenen şehirde üretilen karpuzlar, il merkezi ile çevre illere satılıyor.

"DEKARDA 10 TONUN ÜZERİNDE REKOLTE ALMAYA BAŞLADIK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, şehirde birçok meyve ve sebze türünün yetiştiğini söyledi.

Kentte 1000 dekarın üzerinde alanda karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Tingiş, "İlimizde 10 bin tonun üzerinde karpuz rekoltesi beklemekteyiz. Bu yıl mevsimin iyi gitmesinden dolayı tozlaşma ve döllemeler çok iyi oldu. Şu an 1 dekarlık alandan 10 tonun üzerinde rekolte almaya başladık. Üreticilerimiz mutlu, kazanıyorlar, ürettiklerinin değerini alıyorlar. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.

"IĞDIR KARPUZUNU YİYEN TEKRAR YEMEK İSTER"

Iğdır Ovası'nın Doğu Anadolu'yu besleyebilecek kavun, karpuz ve sebzeyi üretebilecek bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tingiş, şunları kaydetti: