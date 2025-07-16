Ustalar anlatacak... Unutulmaya yüz tutan meslekler belgeleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün halk kültürü alan araştırmaları çalışması kapsamında, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma ile başta unutulmaya yüz tutmuş meslekler olmak üzere birçok geleneksel meslek kayıt altına alınacak.

Konu hakkında açıklama yapan DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün halk kültürü alan araştırmaları çalışması çerçevesinde, Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştirilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün folklor araştırmacıları tarafından, il genelindeki tüm yerleşimlerde geleneksel meslekler üzerine bir halk kültürü araştırması başlatılacak.

Araştırmada geleneksel meslek erbabına ulaşılarak meslekler icra edilirken fotoğraf, video ve ses kayıtları alınacak.Bu kayıtlar ve araştırma verileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Merkezi arşivine gönderilecek.Ayrıca bu veriler işlenerek konu hakkında yayın hazırlanması ve geleneksel mesleklerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılacak."