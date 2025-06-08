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Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor
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Zengin olmak isteyenleri ilgilendiren haber geldi. 2025’te milyonlar kazandıran meslekler açıklandı. Yapay zeka uzmanlarından CEO’lara, diplomasız kazançlı işlere kadar en çok gelir getiren meslekler listelendi

2025 yılına damga vuran ve milyonlar kazandıran meslekler belli oldu. Beyin cerrahlarından yapay zeka mühendislerine, CEO’lardan diplomasız ama yüksek gelirli “yeni yaka” mesleklere kadar pek çok alan dikkat çekti. 

Uluslararası kariyer ve iş gücü analizleri, 2025’in en çok kazandıran iş kollarını gözler önüne serdi. Bu liste, kariyer planlaması yapanlardan sektörel yatırımcıya kadar geniş bir kesimin ilgisini çekiyor.

Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor - 1. Resim

SAĞLIK ALANI ZİRVESİNDE

Yıllardır zirveyi bırakmayan sağlık sektörü, 2025’te de yüksek gelirli meslekler listesinin başında geliyor. Beyin cerrahları, yıllık ortalama 500 ila 800 bin dolar arasında gelir elde ederek en çok kazanan meslek grubu oldu. Onları anesteziyologlar ve psikiyatristler takip ediyor. Artan sağlık talepleri, bu alandaki maaş artışlarını da tetikliyor.

Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor - 2. Resim

TEKNOLOJİ MESLEKLERİ EN FAZLA KAZANDIRANLAR ARASINDA

Yapay zeka mühendisleri, veri bilimciler ve makine öğrenimi uzmanları, 2025’te en çok kazandıran ikinci grup olarak dikkat çekiyor. Bu uzmanlar yılda ortalama 180 bin ila 350 bin dolar arasında gelir elde ediyor. Özellikle yapay zekaya dair küresel talep, bu alandaki profesyonelleri altın çağlarına taşıyor. Yocket Global Trends raporuna göre Yapay zeka ve veri bilimi, 2025’te kariyerin yeni merkez üssü konumunda yer alıyor.

Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor - 3. Resim

YÖNETİCİLER VE FİNANS PROFESYONELLERİ ZİRVEDE

Şirketlerin üst düzey yöneticileri yani CEO’lar, yıllık 1.5 milyon dolara kadar ulaşan gelirleriyle listede zirvede yer alıyor. CFO’lar, yatırım bankacıları ve finans yöneticileri de 6 haneli maaşlarıyla öne çıkıyor. Özellikle yönetim kabiliyeti, bu yüksek gelirli pozisyonları sürdürülebilir kılıyor.

DİPLOMASIZ MİLYONLAR KAZANDIRAN MESLEKLER

Üniversite diploması gerektirmeyen ama yüksek gelir sağlayan “yeni yaka” meslekler 2025’in dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Etik hacker’lar, temiz enerji teknisyenleri ve beceri odaklı dijital işler yılda 125 bin doların üzerinde kazanç sağlıyor. The Herald Sun’a göre bu meslekler bazı mühendislik alanlarını bile maaş bakımından geride bırakıyor.

Zengin olmak isteyenlere müjde! Bu meslekler milyonlar kazandırıyor - 4. Resim

GELECEĞE YÖN VEREN SEKTÖRLER

Uzmanlara göre yapay zekâ, siber güvenlik, dijital sağlık ve yenilenebilir enerji sektörleri önümüzdeki yıllarda da kazandırmaya devam edecek. Tele-tıp, dijital terapi ve uzaktan hasta takibi gibi uygulamalar bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer alıyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu süreçte, teknik bilgi ve adaptasyon becerisi olan bireyler ön plana çıkıyor.
İşte en çok kazandıran meslekler:

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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