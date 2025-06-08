Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Titan faciasında tüyler ürperten iddia: CEO önceden patlamayı önceden planladı

Titan faciasında tüyler ürperten iddia: CEO önceden patlamayı önceden planladı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Titan faciasında tüyler ürperten iddia: CEO önceden patlamayı önceden planladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünya kamuoyunu sarsan Titan denizaltısı faciasıyla ilgili dehşet verici bir iddia ortaya atıldı. OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın, 2023'te Titanik enkazına yaptığı seferi geri dönüşü olmayan bir "ölüm yolculuğu" olarak tasarladığı öne sürüldü.

1912’de batan Titanic’in enkazına dalış yapmak üzere yola çıkan OceanGate firmasına ait Titan denizaltısı, Haziran ayında Atlantik’in derinliklerinde patladı. Aralarında şirketin CEO’su Stockton Rush’ın da bulunduğu 5 kişi olayda hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından enkazın bulunması dört gün sürdü. Şimdi ise deneyimli dalgıç Karl Stanley’in öne sürdüğü çarpıcı iddialar, facianın arkasındaki karanlık perdeyi yeniden araladı. Stanley’e göre Rush, bu dalışı geri dönüşü olmayan bir yolculuk olarak planlamıştı.

Rush’a gelen e-postaları inceleyen Business Insider, uzmanların geminin derin deniz araştırmalarına hazır olmadığını söylemesine rağmen Rush’ın Titan denizaltısının sınırlarını zorlamaya kararlı olduğunu gösteriyordu
Rush’a gelen e-postaları inceleyen Business Insider, uzmanların geminin derin deniz araştırmalarına hazır olmadığını söylemesine rağmen Rush’ın Titan denizaltısının sınırlarını zorlamaya kararlı olduğunu gösteriyordu.

"BU HİKAYEDE ÖLÜ OLARAK YER ALMAK İSTEDİ"

Stanley, Matthew Gavin Frank’in kaleme aldığı Submersed: Wonder, Obsession and Murder in the World of Amateur Submarines adlı kitapta yer alan ifadesinde, Stockton Rush’ın Titanik efsanesine dahil olmayı takıntı haline getirdiğini söyledi. Stanley, “Rush’ın egosu o kadar büyüktü ki, hikâyede ölmeye ve öldürmeye hazırdı” dedi.

TİTANİK'İN GÖLGESİNDE ÖLÜM DALIŞI

Rush’ın yalnızca dört zengin yolcuyla birlikte hayatını kaybettiği bir felaket yaşanmasını kurguladığı iddia edildi. Stanley, bu yolculuğun tek yönlü olduğunu ve Titan denizaltısının bilerek geri dönmeyecek şekilde tasarlandığını öne sürdü. 

Yolculuk daha önce de 1898 tarihli Futility adlı romanda Titanik’e benzeyen Titan gemisinin batışıyla olan benzerliği nedeniyle “ölüm senaryosu” olarak tanımlanmıştı.

"FARE KAPANI GİBİ TASARLANDI"

Stanley, Titan’ın “milyarderler için bir fare kapanı” olduğunu ifade etti. Frank’e yazdığı bir mesajda, Rush’ın bu yolculukta olan her şeyin farkında olduğunu ve bunu bilerek yaptığını belirtti. Rush’ın, denizcilik tarihinde yer edinmek için “Titanik ismiyle özdeşleşen bir cinayet aracına” dönüştüğünü iddia etti.

DÖRT YOLCU PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

Haziran 2023’te meydana gelen patlamada Titan’ın yolcuları; İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman ile Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet yaşamını yitirmişti. Denizaltı, inişten yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra infilak etmişti.

GÜVENLİK UYARILARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Karl Stanley, 2019’daki bir test dalışında denizaltının yapısında ciddi sorunlar fark ettiğini ve Rush’ı yazılı olarak uyardığını belirtti. Suyun altında “silah sesi gibi” sesler duyduğunu, bunun karbon fiber gövdenin basınç altında bükülmesinden kaynaklandığını düşündüğünü aktardı.

“Umarım fikir beyan etmeden önce iki kez düşünürsünüz”

Rush’ın uyarılara rağmen operasyonları durdurmadığı açıkladı. 

'TİTANİK TAKINTISI' BELGESELLE GÜNDEMDE

Yeni bir Netflix belgeseli, OceanGate CEO’su Rush hakkında yeni iddialar içeriyor. Belgeselde yer alan deneyimli Titanik keşif lideri Rob McCallum, felaketin “kaçınılmaz” olduğunu ve Rush’ın bağımsız testlere izin vermediğini dile getirdi. Titan denizaltısı hiçbir zaman sınıflandırılmamış ya da resmen onaylanmamıştı.

Kaynak: Dış Haberler
Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı...Her bayram yapıyorlar! Asırlık gelenekten renkli görüntüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan Savunma Bakanı AB'ye isyan etti! "Türkiye uğruna bizi unuttunuz" - Dünya"Türkiye uğruna bizi unuttunuz"Kazakistan'da deprem! İki bakan birden görevden alındı - DünyaKazakistan'da iki bakan görevden alındıİsrail'den Madleen'e yeni tehdit! "Karasularımıza girmeden durdurulacak” - Dünyaİsrail'den Madleen'e yeni tehdit!Gazzeliler Madleen'daki aktivistlere seslendi: Karanlığımıza ışık olun - DünyaGazzeliler Madleen'daki aktivistlere seslendi!Elon Musk'ın mor gözünün sırrı çözüldü! "Trump ekibinden yumruk yedi" - DünyaElon Musk'ın mor gözünün sırrı çözüldü!Avrupa’da kriz çıldırttı: Norveç’te turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor! - DünyaDuyanlar hayret etti! Turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...