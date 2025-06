Titan faciasında tüyler ürperten iddia: CEO önceden patlamayı önceden planladı

Dünya kamuoyunu sarsan Titan denizaltısı faciasıyla ilgili dehşet verici bir iddia ortaya atıldı. OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın, 2023'te Titanik enkazına yaptığı seferi geri dönüşü olmayan bir "ölüm yolculuğu" olarak tasarladığı öne sürüldü.

1912’de batan Titanic’in enkazına dalış yapmak üzere yola çıkan OceanGate firmasına ait Titan denizaltısı, Haziran ayında Atlantik’in derinliklerinde patladı. Aralarında şirketin CEO’su Stockton Rush’ın da bulunduğu 5 kişi olayda hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından enkazın bulunması dört gün sürdü. Şimdi ise deneyimli dalgıç Karl Stanley’in öne sürdüğü çarpıcı iddialar, facianın arkasındaki karanlık perdeyi yeniden araladı. Stanley’e göre Rush, bu dalışı geri dönüşü olmayan bir yolculuk olarak planlamıştı.

Rush’a gelen e-postaları inceleyen Business Insider, uzmanların geminin derin deniz araştırmalarına hazır olmadığını söylemesine rağmen Rush’ın Titan denizaltısının sınırlarını zorlamaya kararlı olduğunu gösteriyordu.

"BU HİKAYEDE ÖLÜ OLARAK YER ALMAK İSTEDİ"

Stanley, Matthew Gavin Frank’in kaleme aldığı Submersed: Wonder, Obsession and Murder in the World of Amateur Submarines adlı kitapta yer alan ifadesinde, Stockton Rush’ın Titanik efsanesine dahil olmayı takıntı haline getirdiğini söyledi. Stanley, “Rush’ın egosu o kadar büyüktü ki, hikâyede ölmeye ve öldürmeye hazırdı” dedi.

TİTANİK'İN GÖLGESİNDE ÖLÜM DALIŞI

Rush’ın yalnızca dört zengin yolcuyla birlikte hayatını kaybettiği bir felaket yaşanmasını kurguladığı iddia edildi. Stanley, bu yolculuğun tek yönlü olduğunu ve Titan denizaltısının bilerek geri dönmeyecek şekilde tasarlandığını öne sürdü.

Yolculuk daha önce de 1898 tarihli Futility adlı romanda Titanik’e benzeyen Titan gemisinin batışıyla olan benzerliği nedeniyle “ölüm senaryosu” olarak tanımlanmıştı.

"FARE KAPANI GİBİ TASARLANDI"

Stanley, Titan’ın “milyarderler için bir fare kapanı” olduğunu ifade etti. Frank’e yazdığı bir mesajda, Rush’ın bu yolculukta olan her şeyin farkında olduğunu ve bunu bilerek yaptığını belirtti. Rush’ın, denizcilik tarihinde yer edinmek için “Titanik ismiyle özdeşleşen bir cinayet aracına” dönüştüğünü iddia etti.

DÖRT YOLCU PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

Haziran 2023’te meydana gelen patlamada Titan’ın yolcuları; İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman ile Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet yaşamını yitirmişti. Denizaltı, inişten yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra infilak etmişti.

GÜVENLİK UYARILARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Karl Stanley, 2019’daki bir test dalışında denizaltının yapısında ciddi sorunlar fark ettiğini ve Rush’ı yazılı olarak uyardığını belirtti. Suyun altında “silah sesi gibi” sesler duyduğunu, bunun karbon fiber gövdenin basınç altında bükülmesinden kaynaklandığını düşündüğünü aktardı.

“Umarım fikir beyan etmeden önce iki kez düşünürsünüz”

Rush’ın uyarılara rağmen operasyonları durdurmadığı açıkladı.

'TİTANİK TAKINTISI' BELGESELLE GÜNDEMDE

Yeni bir Netflix belgeseli, OceanGate CEO’su Rush hakkında yeni iddialar içeriyor. Belgeselde yer alan deneyimli Titanik keşif lideri Rob McCallum, felaketin “kaçınılmaz” olduğunu ve Rush’ın bağımsız testlere izin vermediğini dile getirdi. Titan denizaltısı hiçbir zaman sınıflandırılmamış ya da resmen onaylanmamıştı.