Her bayram yapıyorlar! Asırlık gelenekten renkli görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Haziran 2025 12:57 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 13:07 - Güncelleme:

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bağlı Seyvan köyünde 100 yıllık gelenek yaşatılıyor. Her Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde her yıl Kurban Bayramında köy gençleri tarafından hazırlanan oyunlar, köye gelen misafirlere ve köy halkına, sergileniyor. Köy meydanında sergilenen oyunlarda, gençler köyün damatlarını tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. YAŞLARI BÜYÜK OLANLAR BAHŞİŞ VERİYOR Gençler, istekleri yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su bidonlarıyla ıslatıyor. Yaşları büyük olan damatlar ise bahşiş vererek, ıslanmaktan kurtulmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin