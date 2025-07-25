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Yatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarı! Başka çare kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarı! Başka çare kalmadı
Samsun, Afrika Sıcakları, Dikkat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afrika sıcaklarının etkisi altındaki Samsun’da, yatsı ezanının ardından tüm camilerden yangın uyarısı yapıldı. Vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlarda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Samsun’da, yangın riski nedeniyle dikkat çeken bir önlem alındı. Kent genelindeki camilerde, yatsı ezanının hemen ardından Samsun Valiliği’nin hazırladığı uyarı metni hoparlörlerden vatandaşlara duyuruldu.

UYARILAR PEŞ PEŞE SIRALANDI

“Tüm vatandaşların dikkatine” ifadesiyle başlayan anonsta, yüksek sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekildi. Açık alanlarda kontrolsüz ateş yakılmaması, ormanlık bölgelerde sigara içilmemesi, piknik alanlarında yalnızca belirlenen yerlerde ateş yakılması ve çevrenin temiz bırakılması konusunda uyarılar yapıldı.

Ayrıca, cam şişe ve yanıcı maddelerin doğaya atılmaması, herhangi bir yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin derhal bilgilendirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Valilik, vatandaşları dikkatli olmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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