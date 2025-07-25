Edirne'de korkutan anız yangını! Evlere sıçramadan söndürüldü

Edirne'de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yaklaştı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında, itfaiyeye çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri yürekleri yakarken, korkutan anlar bu kez Edirne'de yaşandı.

Edirne’nin İstasyon Mahallesi mevkiinde çıkan anız yangını, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Büyüyen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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EVLERE SIÇRAMADAN DURDURULDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.