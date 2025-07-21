Samsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı
Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Bir apartmanın dış cephe tadilatında asma iskele üzerinde çalışan işçiler, adeta ölümle burun buruna geldi. 2 işçiyi taşıyan halatların motor kayışı koptu. O anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
HALATLAR BİR ANDA KOPTU, ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİLER
İlçenin Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı koptu.
Bu sırada 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı.
Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, facianın eşiğinden döndü.