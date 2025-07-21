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Samsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun, Canik, İşçi, Halat, Kazalar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Bir apartmanın dış cephe tadilatında asma iskele üzerinde çalışan işçiler, adeta ölümle burun buruna geldi. 2 işçiyi taşıyan halatların motor kayışı koptu. O anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Samsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı - 1. Resim

HALATLAR BİR ANDA KOPTU, ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİLER

İlçenin Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı koptu.

Bu sırada 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı.

Samsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı - 2. Resim

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı.

Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, facianın eşiğinden döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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