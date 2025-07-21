Samsun'da felaket anları: İşçileri taşıyan halat bir anda koptu! O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2025 19:00 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 19:09 - Güncelleme:

Samsun, Canik, İşçi, Halat, Kazalar, Haber

Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Bir apartmanın dış cephe tadilatında asma iskele üzerinde çalışan işçiler, adeta ölümle burun buruna geldi. 2 işçiyi taşıyan halatların motor kayışı koptu. O anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. HALATLAR BİR ANDA KOPTU, ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİLER İlçenin Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı koptu. İlgili Haber 'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı İşçi servisi LPG yüklü tankere arkadan çarptı! 45 kişinin bulunduğu araçta çok sayıda yaralı var Bu sırada 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, facianın eşiğinden döndü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş