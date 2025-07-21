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'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Keşif, Erciyes Dağı, Kayıp, Kurtarma, Kaza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ailesi ile birlikte kamp için çıktığı Erciyes'te yürüyüş yapan ve bir süre sonra kendisinden haber alınamayan genç, ekipler tarafından bulundu.

Erciyes'te ailesi ile birlikte 2 bin 900 metredeki Çobanini mevkisinde kamp yapan 21 yaşındaki G.Ö., sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için çadırdan ayrıldı.

'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı - 1. Resim

Bir süre sonra G.Ö.'ye ulaşamayan annesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı - 2. Resim

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda G.Ö.; 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan mevkisinde bulundu.

'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı - 3. Resim

Annesine teslim edilen G.Ö., "İlk denememdi, hiçbir şeyim yok. Annemle birlikte çıkmıştık, o da dağın yamacında kamp yapıyordu. Annem sonra jandarmaya bilgi vermiş" dedi. Anne B.Ö. ekiplere teşekkür ederken, G.Ö.'ye izinsiz yürüyüş yaptığı için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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