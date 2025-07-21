'İlk denememdi' dedi, 3 bin 400 metrede bulundu: Ona pahalıya patladı

Ailesi ile birlikte kamp için çıktığı Erciyes'te yürüyüş yapan ve bir süre sonra kendisinden haber alınamayan genç, ekipler tarafından bulundu.

Erciyes'te ailesi ile birlikte 2 bin 900 metredeki Çobanini mevkisinde kamp yapan 21 yaşındaki G.Ö., sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için çadırdan ayrıldı.

Bir süre sonra G.Ö.'ye ulaşamayan annesi durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPTIĞI İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda G.Ö.; 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan mevkisinde bulundu.

Annesine teslim edilen G.Ö., "İlk denememdi, hiçbir şeyim yok. Annemle birlikte çıkmıştık, o da dağın yamacında kamp yapıyordu. Annem sonra jandarmaya bilgi vermiş" dedi. Anne B.Ö. ekiplere teşekkür ederken, G.Ö.'ye izinsiz yürüyüş yaptığı için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.