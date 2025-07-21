Adımını attı, hayatını kaybetti! Yaşlı adamın feci sonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Metin Akseki, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akseki'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adamın yola savrulması yer alıyor.