Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adımını attı, hayatını kaybetti! Yaşlı adamın feci sonu

Adımını attı, hayatını kaybetti! Yaşlı adamın feci sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın, Bozdoğan, Kaza, Ölüm, Trafik Kazası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki Metin Akseki, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.

Adımını attı, hayatını kaybetti! Yaşlı adamın feci sonu - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akseki'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Adımını attı, hayatını kaybetti! Yaşlı adamın feci sonu - 2. Resim

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adamın yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizin ortasında alev alev yanmıştı! Gemiden kurtardığı kızını böyle sakinleştirdiAltan Öymen'in cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu yan yana... - GündemAltan Öymen'in cenaze törenine damga vuran an!Bu belediye ailelere 5 bin lira dağıtıyor! Tek bir şart var - GündemBu belediye ailelere 5 bin lira dağıtıyor!Bakan Kurum deprem bölgesinde! Şantiyeleri gezdi, 24 saat çalışma talimatı verdi - GündemGördüklerini beğenmedi, hemen talimatı verdiErdoğan'dan LGS iddialarına sert tepki! "Çok büyük terbiyesizlik, açıkça özür dilenmeli" - Gündem"Çok büyük terbiyesizlik, açıkça özür dilenmeli"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye'de' son durumu açıkladı: Yakında buna şahitlik edeceksiniz - Gündem"Yakında buna şahitlik edeceksiniz"Terörsüz Türkiye vize serbestisi getirecek mi? Erdoğan cevapladı: Engel yok, son çıkış Türkiye - GündemErdoğan cevapladı: Engel yok, son çıkış Türkiye
Sonraki Haber Yükleniyor...