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"Annesinin kopyası!" Şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa görenleri şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sibel Can, Melisa Ural, Hakan Ural, Sanat, Müzik, Konser, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, annesini izlemek için konsere gitti. Gecede annesiyle sahne heyecanını paylaşan Melisa, benzerliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada yorum yağdı.

Türk müziğinin ünlü isimlerinden Sibel Can, 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile evlenmiş, bu evlilikten 1994 yılında kızları Melisa dünyaya gelmişti. Ancak çiftin yolları, Melisa henüz 5 yaşındayken ayrılmıştı.

"Annesinin kopyası!" Şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa görenleri şaşırttı - 1. Resim

31 yaşına gelen Melisa Ural, geçtiğimiz akşam annesinin sahne aldığı konsere katılarak destek verdi. Sibel Can’ın kulis heyecanına ortak olan Melisa, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Annesinin kopyası!" Şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa görenleri şaşırttı - 2. Resim

"ANNESİNİN KOPYASI" YORUMLARI YAPILDI

“Annemin konser heyecanını ben de onunla birlikte yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu.”

"Annesinin kopyası!" Şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa görenleri şaşırttı - 3. Resim

Sosyal medyada Melisa’nın son görüntüleri ise büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Annesinin kopyası”, “Sibel Can’ın gençliği gibi”, “Ses tonu da görünüşü de annesine benziyor” gibi yorumlar yaptı.

"Annesinin kopyası!" Şarkıcı Sibel Can’ın kızı Melisa görenleri şaşırttı - 4. Resim

Melisa Ural ise yaptığı açıklamada, “Hepsinde çok heyecanlanıyorum. Annemin heyecanını ben de yaşıyorum. Sibel Can’ın kızı olmak, tarif edilemeyecek kadar güzel bir şey!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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