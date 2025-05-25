Evlilik iddiaları konuşulurken Sibel Can nerede çıktı? Ünlü milletvekilinin oğluyla...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2025 09:14 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 09:27 - Güncelleme:

Sık sık seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen Sibel Can’ın, Emir Sarıgül ile evlendiğine dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Sibel Can’ın, evlendiği yönündeki söylentilerin yayıldığı saatlerde sahneye çıkmak üzere konser hazırlığında olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Sibel Can’ın, kazancını gayrimenkule yatırdığı daha önce ortaya çıkmıştı. İlgili Haber TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu kadroda: Yıllar sonra ekranlara dönüyor Seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Can, bu kez farklı bir iddia ile konuşuluyor. Sibel Can Sibel Can ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün evlendiğine dair söylentiler yeniden dolaşıma girdi. Habertürk’ün haberine göre, Can ile Sarıgül’ün evlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sibel Can, evlendiğine dair söylentilerin yayıldığı saatlerde sahneye çıkmak üzere konser hazırlığı yapıyordu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız