İstanbul'da kaza! Yolun karşısına geçen adam canından oldu

Gaziosmanpaşa'da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa sol şeritte seyreden bir otomobil çarptı. Aracın çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Esenler-Metris bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Otoyolda sol şeritte seyreden otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı.

METRELERCE SAVRULAN ADAM OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan adam hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk inceleme sonucunda talihsiz adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Vatandaşa çarpan otomobil de büyük hasar aldı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.