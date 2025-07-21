Zafer tırmanışı gerçekleşti! Türkiye'nin en eski dağcılık faaliyeti

1975 yılında dağcı Ali İlik tarafından başlatılan ve 50 yıldır aralıksız devam eden Türkiye'nin en eski dağcılık faaliyeti "Kıbrıs Şehitleri'ni Anma Tırmanışı"nın 51.’si Erciyes Dağı'nda başarıyla tamamlandı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ile K2 Dağcılık Kulübü’nün beraber düzenlediği faaliyet 19 Temmuz’da Tekir Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanılmasıyla başladı.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen dağcılar 20 Temmuz günü Çobanini Kamp Alanı'ndan hareket etti.

Katılımcılar, Sol Kulvar ve Hörgüç Kaya altını takip ederek zirveye ulaştı. Burada, K2 sporcuları Kule'ye çıkarak Kıbrıs ve Türk bayrağını birlikte dalgalandırdılar.

"RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN"

Dağcılar, yapılan törenin ardından aynı rotayı takip ederek kamp alanına döndü. Kayseri Dağcılık İltemsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Faaliyetimize katılan bütün dağcılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Erciyes A.Ş.'ye katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" denildi.