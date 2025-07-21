İşçi servisi LPG yüklü tankere arkadan çarptı! 45 kişinin bulunduğu araçta çok sayıda yaralı var
Kütahya'da 45 kişinin bulunduğu işçi servisi LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
Sivas'ta dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin ölmesi ve 40 kişinin yaralanmasının ardından bir kaza haberi de Kütahya'dan geldi. Kütahya'da işçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.
ARAÇTA 45 KİŞİ VARDI, LPG YÜKLÜ TANKERE ARKADAN ÇARPTI
Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu 43 S 0162 plakalı servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı 34 HU 1655 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
35 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.