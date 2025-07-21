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Gümüşhane'de, tepenin yamacına çarpan otomobilde can pazarı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gümüşhane, Kazalar, Trafik Kazası, 112 Acil Servis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde Resul T. yönetimindeki otomobil, Alucra-Yeşilbük kara yolunda kontrolden çıkarak tepenin yamacına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Resul T. (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil, Alucra-Yeşilbük kara yolunda sürüklenerek bir tepenin yamacına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin il müdahalesinin ardından sürücü ile otomobildeki Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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