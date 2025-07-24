Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD, Süveyda'daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasında

ABD, Süveyda'daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Süveyda&#039;daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasında
Suriye, İsrail, ABD, Çatışma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Süveyda'da İsrail destekli Dürzi gruplar ile Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara vurgu yaparak Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğuna ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Süveyda bölgesindeki çatışmalarla gündemde olan Suriye'nin "kritik bir dönüm noktasında" olduğunu belirtti.

Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Suriye ile ilgili olumlu konuşan Sözcü Yardımcısı, "Suriye kritik bir dönüm noktasında ve Suriye hükümetinin bir sonraki adımlarda liderlik etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriyeli ve İsrailli yetkililerle sürdürdüğü görüşmelerin detayı sorulan Pigott, "(Tom Barrack) Kendisi ve Dışişleri Bakanı (Marco Rubio), günlerdir tüm taraflarla iletişim halinde ve bu çabalar devam ediyor." demekle yetindi.

Öte yandan bir soru üzerine Pigott, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, daha önce ertelenen Filistin konulu konferansla ilgili ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, "Konferansa katılmayacağımızı söylemenin ötesinde bir şey yok." dedi.

ABD, Süveyda'daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasında - 1. Resim

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

ABD, Süveyda'daki gerilime vurgu yaptı: Suriye kritik dönüm noktasında - 2. Resim

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa, Filistin'i resmen tanıyacak! Macron tarihi açıkladı - DünyaFransa, Filistin'i resmen tanıyacak!İngiltere'den ülkeyi tanıma sinyali! Ateşkesi işaret ettiler - Dünyaİngiltere'den ülkeyi tanıma sinyali!Askerlikte yeni döneme geçiyorlar! Almanya'da 'önce gönüllü sonra zorunlu' olacak  - Dünya'Önce gönüllü sonra zorunlu' olacak!Hamas’tan yeni ateşkes teklifi: 10 esir karşılığında 200 mahkum ve 2 bin esir! - Dünya10 esir karşılığında 200 mahkum ve 2 bin esir!Ölüm haberleri her gün artıyor! 1 milyonu aşkın çocuk aç ve susuz - DünyaÖlüm haberleri her gün artıyor! Aç ve susuzlarABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması! Doha heyeti geri çağırıldı - DünyaABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...