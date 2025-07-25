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Gerginliğin zirve yaptığı Süveyda'da toplu tahliye! 200 kişi daha bölgeden çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gerginliğin zirve yaptığı Süveyda&#039;da toplu tahliye! 200 kişi daha bölgeden çıkarıldı
Suriye, Çatışma, Tahliye, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’de, Esad rejiminin 9 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana en kanlı çatışmalar sürüyor. Bölgede ilan edilen ateşkese rağmen, ülkenin güneyinde çatışmalar devam ediyor. Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'nin, Süveyda'daki güvenlik güçleri sorumlusu Ahmed Dalati'ye dayandırdığı habere göre, 200 kişiden oluşan dördüncü ve son tahliye konvoyu Süveyda'dan ayrılarak Dera'ya ulaştı.

Suriye’de, Esad rejiminin 9 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana en kanlı çatışmalar sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Bedevi-Dürzi çatışmalarının yaşandığı ve bir haftada 700'den fazla kişinin öldüğü Süveyda'da "acil ateşkes" ilan edildiğini duyurdu.

Ateşkes ilanına rağmen, ülkenin güneyinde çatışmalar devam ediyor.

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'nin, Süveyda'daki güvenlik güçleri sorumlusu Ahmed Dalati'ye dayandırdığı habere göre, 200 kişiden oluşan dördüncü ve son tahliye konvoyu Süveyda'dan ayrılarak Dera'ya ulaştı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Böylece 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından son 4 günde, Süveyda'da ikamet eden siviller, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı grupların kontrolündeki bölgelerden Dera'daki barıma merkezleri ile diğer illere tahliye edildi.

Gerginliğin zirve yaptığı Süveyda'da toplu tahliye! 200 kişi daha bölgeden çıkarıldı - 1. Resim

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

Gerginliğin zirve yaptığı Süveyda'da toplu tahliye! 200 kişi daha bölgeden çıkarıldı - 2. Resim

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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