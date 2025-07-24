Alman polisinden 'yine' çok sert müdahale! Filistin gösterilerinde adeta eziyet ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2025 23:47 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 23:53 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Protesto, Haber

Berlin’de Charli Checkpoint çevresinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ablukasını protesto etti. Alman polisinin sert müdahalesi sırasında bazı göstericiler yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Berlin'in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Charli Checkpoint çevresinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukasını protesto etti. ALMAN POLİSİNDEN "ÇOK SERT" MÜDAHALE Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki açlığın sona ermesini talep etti ve Filistin'e destek sloganları attı. Gösteride ayrıca "İsrail Gazze'yi açlıktan öldürüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Kapıları açın" yazılı pankartlar açıldı. İlgili Haber 41 yıl önce Almanya'da sevgilisini öldürüp Türkiye'ye kaçmıştı! 66 yaşında yüzündeki yara izi yakalattı Askerlikte yeni döneme geçiyorlar! Almanya'da 'önce gönüllü sonra zorunlu' olacak Yaklaşık 120 polis, 300 kişinin katıldığı gösteride bazı göstericilere yumruk ve tekme attı. Polisin çok sert müdahalesi nedeniyle göstericilerden bazıları yaralandı. SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Polisin sert tutumu, sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Polis, yaptığı anonsta, göstericilerin eylemlerinin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu belirterek, eyleme katılanlardan derhal bölgeyi terk etmesini istedi. Yaşanan arbede nedeniyle çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş