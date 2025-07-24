Alman polisinden 'yine' çok sert müdahale! Filistin gösterilerinde adeta eziyet ettiler
Berlin’de Charli Checkpoint çevresinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve ablukasını protesto etti. Alman polisinin sert müdahalesi sırasında bazı göstericiler yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Berlin'in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Charli Checkpoint çevresinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukasını protesto etti.
ALMAN POLİSİNDEN "ÇOK SERT" MÜDAHALE
Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki açlığın sona ermesini talep etti ve Filistin'e destek sloganları attı.
Gösteride ayrıca "İsrail Gazze'yi açlıktan öldürüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Kapıları açın" yazılı pankartlar açıldı.
Yaklaşık 120 polis, 300 kişinin katıldığı gösteride bazı göstericilere yumruk ve tekme attı.
Polisin çok sert müdahalesi nedeniyle göstericilerden bazıları yaralandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Polisin sert tutumu, sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
Polis, yaptığı anonsta, göstericilerin eylemlerinin "kamu güvenliği için tehdit" oluşturduğunu belirterek, eyleme katılanlardan derhal bölgeyi terk etmesini istedi.
Yaşanan arbede nedeniyle çok sayıda gösterici gözaltına alındı.