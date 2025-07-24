41 yıl önce Almanya'da sevgilisini öldürüp Türkiye'ye kaçmıştı! 66 yaşında yüzündeki yara izi yakalattı

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında 19 yaşındaki Maria Köhler’in öldürülmesiyle olayıyla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nazmi Gezginci, 41 yıl sonra başkasının kimliğiyle Hatay’da yakalandı. Polis ekiplerinin detaylı çalışmasında Gezginci’yi sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi ele verdi.

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde, 30 Temmuz 1984 tarihinde Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde hemşirelik eğitimi alan 19 yaşındaki Maria Köhler, hastane lojmanındaki odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Köhler’in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan soruşturmalarda Köhler’in eski erkek arkadaşı olan 25 yaşındaki Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaşıldı. Polis, Gezginci’nin olaydan bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtığını tespit etti. Almanya, hakkında tutuklama emri çıkararak uluslararası arama başlattı ancak Gezginci yakalanamadı. Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkardı.

YAŞLI ŞAHIS DİKKAT ÇEKTİ

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği düşünüldü. Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiği belirlendi.

HATAY'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda adresler takibe alındı ve takip sonucunda sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip, giden başka kimliğe sahip yaşlı şahsın eşkâlinin uyuştuğu tespit edildi. Şahıs, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Gezginci'nin Alman sevgilisini kendisini aldattığı için öldürdüğü ortaya çıktı.